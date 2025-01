Israel vai libertar 737 prisioneiros na primeira fase de tréguas com o Hamas

"O Governo aprovou o plano de libertação dos reféns", pode ler-se, no texto publicado pelo gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

No âmbito da primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, "o Governo aprova a libertação de 737 prisioneiros e detidos", declarou o ministério em comunicado.

Os mediadores Qatar e EUA tinham anunciado o cessar-fogo na quarta-feira, mas o acordo ficou pendente durante mais de um dia, uma vez que Benjamin Netanyahu insistiu que houve complicações de última hora que atribuiu ao movimento islamita palestiniano Hamas.

O Conselho de Ministros de Israel tinha iniciado na sexta-feira à noite a reunião para votar o acordo de cessar-fogo com o Hamas na Faixa de Gaza, já aprovado pelo Gabinete de Segurança.

O Gabinete de Segurança do Governo de Israel tinha dado na sexta-feira luz verde ao compromisso com o Hamas, recomendando às autoridades a aprovação do cessar-fogo após examinados "todos os aspetos políticos, de segurança e humanitários do acordo proposto, e considerando que este apoia a realização dos objetivos de guerra".

O fim definitivo das hostilidades será negociado durante a primeira fase do entendimento, que se prevê ter início no domingo, com a suspensão dos combates e libertação dos primeiros prisioneiros, e que se prolonga por 42 dias.

Segundo duas fontes próximas do Hamas citadas pela agência France-Presse (AFP), o primeiro grupo deverá incluir três mulheres israelitas.