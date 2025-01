Israel libertará "mais de 1.890 presos palestinianos" na 1.ª fase do acordo

O Ministério dos Negócios Estrangeiros egípcio anunciou este sábado que Israel se prepara para libertar "mais de 1.890 prisioneiros palestinianos", em troca de 33 israelitas reféns do movimento islamita palestiniano Hamas, na primeira fase do acordo de cessar-fogo.

O Egito, que mediou as negociações do acordo juntamente com o Qatar e os Estados Unidos, indicou que essa troca ocorrerá durante a primeira fase de 42 dias do acordo destinado a pôr fim à pior guerra da história da Faixa de Gaza.

Anteriormente, tinha sido anunciado que na fase inicial do acordo, além do fim das hostilidades, seriam libertados 737 prisioneiros palestinianos em troca de 33 reféns israelitas.

O acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza entrará em vigor no domingo de manhã, às 8h30 locais (6h30 de Lisboa), um dia depois de aprovado por Israel, após 15 meses de guerra que causou dezenas de milhares de mortos no território palestiniano.

Anunciado na quarta-feira pelos mediadores, o acordo visa, segundo o Qatar, conduzir a um fim definitivo da guerra na Faixa de Gaza, ali declarada por Israel a 7 de outubro de 2023 para "erradicar" o Hamas, horas depois de este ter realizado em território israelita um ataque sem precedentes, matando cerca de 1.200 pessoas, na maioria civis.