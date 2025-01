Explosão de camião-cisterna de combustível faz pelo menos 60 mortos na Nigéria

Pelo menos 60 pessoas morreram e outras ficaram feridas no norte da Nigéria este sábado, quando um camião-cisterna de gasolina capotou, tendo derramado gasolina e explodido, informou o Corpo Federal de Segurança Rodoviária (FRSC).

O acidente no estado de Níger ocorre após uma explosão semelhante no estado de Jigawa em outubro passado, que fez 147 mortos, uma das piores tragédias deste tipo no país mais populoso de África.

Kumar Tsukwam, comandante do setor FRSC para o estado de Níger, disse que a maioria das vítimas eram moradores locais pobres que correram para recolher a gasolina derramada, depois de o camião-cisterna ter capotado.

"O petroleiro explodiu em chamas. Até agora, 60 corpos foram recuperados da cena", disse Tsukwam em comunicado. "Uma grande multidão reuniu-se para recolher combustível, apesar dos esforços conjuntos para detê-los".

O camião-cisterna, que transportava 60.000 litros de gasolina, despistou-se no "cruzamento de Dikko", na estrada que liga a capital federal, Abuja, à cidade de Kaduna, adiantou ainda.