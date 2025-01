Câmara de campainha de casa regista raro vídeo da queda de meteorito no Canadá

Quando Laura Kelly e o seu companheiro regressaram a casa após uma caminhada noturna em julho, ficaram surpreendidos ao encontrar o seu passeio coberto de pó e detritos estranhos, de acordo com a Meteoritical Society, que publicou o vídeo com a sua reportagem.

Uma câmara de campainha numa casa de um casal canadiano captou um vídeo e som raro de um meteorito a atingir a Terra, ao cair no passeio junto à habitação.

O casal verificou a câmara de segurança e viu algo a embater contra a entrada de casa, produzindo uma nuvem de fumo e um estrondo.

A situação foi reportada pelo casal ao Sistema de Relatórios de Meteoritos da Universidade de Alberta e o responsável, Chris Herd, examinou amostras dos destroços para confirmar as suas origens interestelares.

Os meteoritos são pedaços de rocha espacial que atingem a Terra depois de sobreviverem a uma viagem através da sua atmosfera escaldante.

Cerca de 43.500 quilos de detritos semelhantes atingem a Terra todos os dias, de acordo com a NASA (agência espacial norte-americana), mas é muito mais provável que caiam no oceano do que à porta de casa de alguém.

As rochas espaciais também riscam o céu noturno como estrelas cadentes durante as chuvas de meteoros que acontecem várias vezes por ano.

Acredita-se que a filmagem seja a primeira. Embora as câmaras tenham captado meteoros a cruzar o céu, é raro captar o som completo de um meteorito em vídeo.

A rocha espacial, registada oficialmente na segunda-feira, foi chamada Charlottetown, em homenagem à cidade na Ilha do Príncipe Eduardo, no leste do Canadá, onde caiu.