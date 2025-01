Três reféns com ligação a Portugal deverão ser libertados na primeira fase do cessar-fogo

Três reféns com ligação a Portugal vão ser libertados na primeira fase do cessar-fogo, na lista oficial divulgada por Israel esta sexta-feira.

Or Levy, Ofer Calderon e Tsahi Idan são os três reféns que vão ser libertados. Há, ainda, três homens que terão ligações a Portugal que permanecem reféns em Gaza.

Ao todo, na primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, vão ser libertados 33 reféns.

De acordo com o "The Times of Israel", Telavive acredita que a maioria está viva.

Confira a lista completa: