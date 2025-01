Três reféns com ligação a Portugal deverão ser libertados na primeira fase do cessar-fogo

Três reféns com ligação a Portugal vão ser libertados na primeira fase do cessar-fogo, na lista oficial divulgada por Israel esta sexta-feira.

Ofer Kalderon, que tem nacionalidade portuguesa, Or Levy e Tsahi Idan, que têm eventuais ligações a Portugal - são os três reféns que vão ser libertados. Há, ainda, três homens que terão ligações a Portugal que permanecem reféns em Gaza.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) refere à Renascença que existe pelo menos uma pessoa com nacionalidade portuguesa e duas pessoas com ligação em Portugal, na lista de reféns, contudo também aponta que estas informações podem ser sujeitas a uma retificação e não são dados definitivos.

Ao todo, na primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, vão ser libertados 33 reféns.

O primeiro-ministro de Israel confirma que os reféns devem ser libertados no domingo. De acordo com o "The Times of Israel", Telavive acredita que a maioria está viva.

Confira a lista completa:

Liri Albaig

Itzik Elgarat

Karen Areeva

Ohad Ben Ami

Ariel Bibas

Yarden Bibas

Kefir Bibas

Shiri Silberman Bibas

Agam Berger

Romi Gonen

Danielle Gilboa

Emily Damari

Sagui Dekel-Chen

Chifre de Yair

Omer Wenkert

Alexandre Troufanov

Arbel Yehud

Ohad Yahalomi

Elia Cohen

Or Levy

Naama Levy

Oded Lifshitz

Gadi Moshe Moisés

Avera Mengistu

Shlomo Mansur

Keith Siegel

Tsahi Idan

Ofer Kalderon

Tal Shoham

Doron Steinbrecher

Omer Shem Tov

Hisham Al-Sayed

Eli Sharabi

[Notícia atualizada com informações do Ministério dos Negócios Estrangeiros}