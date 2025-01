Pyongyang reforça defesa após manobras aéreas de Seul, Washington e Tóquio

A Coreia do Norte advertiu esta sexta-feira que vai reforçar a defesa do país, depois de Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão terem realizado manobras aéreas conjuntas em que participaram dois bombardeiros estratégicos norte-americanos B-1B.

"Vamos conter as provocações militares hostis planeadas e controlar a situação regional instável com um exercício mais intensivo do direito à autodefesa", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano num comunicado divulgado pela agência de notícias estatal KCNA.

Pyongyang acusou os aliados de "acrescentarem mais um fator de instabilidade à tensão muito grave na península coreana" e deixou claro que vai exercer "com maior intensidade o direito de autodefesa para proteger os direitos soberanos e os interesses de segurança do Estado", segundo a nota.

As demonstrações "mais contundentes" do poder de dissuasão têm como objetivo contrariar a "ameaça militar dos Estados hostis liderados pelos EUA" e são um "requisito essencial" para manter o equilíbrio de poder na península e garantir a segurança regional, afirmou o regime norte-coreano.

Numa declaração separada, também divulgada pela KCNA, a Coreia do Norte criticou os Estados Unidos por aumentarem as despesas com a defesa, o que, segundo a Coreia do Norte, "aumenta os riscos de confrontos militares na península coreana e na região".

As declarações norte-coreanas surgem dois dias depois de os três países aliados terem efetuado manobras aéreas em resposta aos recentes testes de mísseis de Pyongyang, incluindo o lançamento de vários mísseis de curto alcance, na terça-feira, e de um projétil hipersónico de alcance intermédio, no dia 6 deste mês.

Pyongyang denunciou a ação de aviões de reconhecimento norte-americanos, alegando que sobrevoaram a península "para efetuar espionagem aérea".

Além dos dois bombardeiros estratégicos do Pentágono, participaram nas manobras de quarta-feira caças F-15K sul-coreanos e F-2 japoneses, numa demonstração destinada a "dissuadir conjuntamente as ameaças norte-coreanas", anunciaram os aliados na altura.