Presidente deposto sul-coreano recusa novo interrogatório

O presidente deposto da Coreia do Sul voltou esta sexta-feira a recusar ser interrogado pelos investigadores no caso da declaração, em dezembro, de lei marcial, quando faltam poucas horas para expirar o mandado de detenção.

Yoon Suk-yeol, o primeiro chefe de Estado sul-coreano em exercício a ser detido, mergulhou o país numa grave crise política ao declarar a lei marcial no início de dezembro, para proteger a Coreia do Sul das "forças comunistas norte-coreanas" e "eliminar os elementos hostis ao Estado".

Os investigadores estão a tentar obter uma prorrogação de 20 dias da detenção do dirigente, depois do término de validade das 48 horas previstas no mandado de detenção, para permitir a formalização de uma acusação contra Yoon.

"Prevê-se que o CIO [sigla em inglês do Gabinete de Investigação de Corrupção entre Altos Funcionários] solicite ao tribunal distrital oeste de Seul um mandado de detenção como próximo passo após o mandado", disseram hoje os advogados de Yoon.