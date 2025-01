Militares da GNR no Kosovo para garantir estabilidade durante eleições

Vinte e nove militares da GNR partem esta sexta-feira para o Kosovo para integrar uma força de reserva internacional, comandada por um major português, que visa ajudar a garantir a estabilidade durante as eleições parlamentares naquele país dos Balcãs.

A missão tem uma duração máxima de seis meses e a cerimónia de partida decorreu esta sexta-feira na Unidade de Intervenção da GNR, na Pontinha (Odivelas), com a presença do comandante geral da instituição, Rui Veloso, da ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, e do secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia.

"Os militares deste contingente saberão honrar o nome de Portugal, afirmando que somos um país grande nos valores e enormes nas causas que defendemos", assegurou Rui Veloso, sublinhando que a missão que agora se inicia no Kosovo constitui "uma oportunidade para Portugal afirmar no terreno o seu compromisso os ideais da liberdade".

A ministra da Administração Interna expressou igualmente a sua "inteira confiança no sucesso da missão e na elevação do nome de Portugal além-fronteiras".

No final da cerimónia, Margarida Blasco abraçou e conversou brevemente com as famílias de alguns dos militares que integram o contingente, acompanhada do comandante geral da GNR.

A força de reserva, denominada Reserved Formed Police Unit (RFPU), da Gendermerie Europeia (Eurogendfor) vai atuar no âmbito da missão da União Europeia no Kosovo -- EULEX Kosovo.

Segundo a GNR, a RFPU é constituída por 29 militares da instituição portuguesa, 22 da Gendarmerie Nationale francesa, 24 da Arma dei Carabinieri italiana e nove da Viesojo Saugumo Tarnyba, as forças especiais lituanas.

As eleições parlamentares no Kosovo estão agendadas para 9 de fevereiro.