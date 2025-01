Justin Baldoni apresenta queixa por difamação contra Blake Lively

O ator e realizador Justin Baldoni, que foi processado por Blake Lively por assédio sexual no set de filmagens de "Never Again", respondeu na quinta-feira com uma queixa por difamação e extorsão contra a atriz.

O realizador exige pelo menos 400 milhões de dólares de indemnização à atriz Blake Lively.

De acordo com o seu advogado Bryan Freedman, o processo civil apresentado em Nova Iorque baseia-se numa "quantidade esmagadora de provas autênticas que detalham a tentativa de Blake Lively e da sua equipa de destruir Justin Baldoni, a sua equipa e as respetivas empresas, através da divulgação de informações grosseiramente arranjadas, não fundamentadas e adulteradas aos meios de comunicação social".

Este contra-ataque prenuncia um longo duelo jurídico entre os campos dos dois atores que protagonizam o filme romântico "Never Again", lançado em 2024 e realizado pelo próprio Justin Baldoni.

Em dezembro, o New York Times revelou que a estrela da série "Gossip Girl" tinha apresentado uma queixa contra Justin Baldoni e o produtor Jamey Health por comportamentos e comentários inadequados, nomeadamente de natureza sexual, durante as filmagens do filme.

Acusou, por exemplo, o ator de ter improvisado vários beijos e o produtor de ter olhado para ela em topless no camarim e de lhe ter pedido para não se virar.

A queixa refere ainda uma campanha lançada com a ajuda de uma agência de gestão de crises para desacreditar a atriz e as suas declarações.

Já a queixa de Justin Baldoni alega que Blake Lively tentou roubar e "assumir o controlo" do filme e da sua promoção. Acusa-a de extorsão, difamação e invasão de privacidade.

O marido de Blake Lively, o ator e produtor Ryan Reynolds, também é citado na queixa.

Justin Baldoni já intentou uma ação por difamação contra o New York Times, pedindo 250 milhões de dólares pelo artigo que revelou a queixa da atriz.