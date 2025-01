​Hacker russos atacam WhatsApp de líderes políticos de todo o mundo

Um grupo de piratas informáticos russos atacou as contas de WhatsApp de vários ministros e líderes políticos de todo o mundo.

A notícia é avançada pelo jornal “The Guardian”, que cita fontes ligadas à Microsoft. Segundo o jornal britânico, as vítimas receberam um email de alguém que se fazia passar por um membro da administração norte-americana.

Nessa mensagem, o destinatário era convidado a aceder a um grupo de WhatsApp, através da leitura de código QR.

No entanto, na realidade, quem fizesse a leitura do código estaria a permitir que o pirata informático tivesse acesso à conta de WhatsApp da vítima do ataque.

Ainda de acordo com o “The Guardian”, o ataque foi levado a cabo por um grupo chamado Star Blizzard que, segundo o centro britânico de cibersegurança, está associado a uma agência secreta russa.

O “Guardian” adianta que a Microsoft não revelou se o ataque foi bem conseguido.

Até ao momento, não são identificadas as identidades das vítimas deste ataque, nem quando terá ocorrido.