Governo de Israel aprova acordo de cessar-fogo com o Hamas

O Governo de Israel aprovou esta sexta-feira o acordo de cessar-fogo com o movimento palestiniano Hamas, após várias horas de discussão, anunciou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, citado pela agência Reuters.

"O Governo aprovou o plano de regresso dos reféns", refere o comunicado do executivo israelita.

O acordo recebeu o voto favorável de 24 ministros e foi rejeitado por oito governantes, indica a imprensa local.

O entendimento sobre as tréguas e troca de reféns israelitas por reclusos palestinianos deverá entrar em vigor ao meio-dia de domingo (hora local).



O acordo de cessar-fogo já tinha recebido a luz verde do gabinete de segurança.



Nos termos do acordo, fortemente contestado por alguns membros da linha dura do Governo de Israel, um cessar-fogo de seis semanas deverá entrar em vigor no domingo, com a primeira de uma série de trocas de reféns por prisioneiros que poderão abrir caminho para o fim da guerra.