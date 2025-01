Gabinete de Segurança israelita dá luz verde ao acordo de tréguas com o Hamas

O gabinete de segurança do Governo de Israel deu esta sexta-feira "luz verde" ao acordo de tréguas com o Hamas que prevê a troca de reféns detidos na Faixa de Gaza por palestinianos presos por Israel, segundo um comunicado oficial.

“Após ter examinado todos os aspetos políticos, de segurança e humanitários do acordo proposto, e considerando que este apoia a realização dos objetivos de guerra”, o gabinete de segurança “recomendou que o governo aprove este projeto”, refere um comunicado do gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

No comunicado acrescenta-se que o Governo deverá reunir-se ‘ainda hoje” para dar a ‘luz verde’ final.