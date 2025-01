Coreia do Norte ameaça medidas contra "provocações hostis" de EUA e aliados

A Coreia do Norte ameaçou esta sexta-feira tomar medidas contra "provocações hostis" dos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão, numa altura em que os aliados realizam novos exercícios militares conjuntos na região.

"Conteremos todas as provocações militares e controlaremos a situação regional, que é instável, recorrendo a ações de autodefesa", declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano, segundo a agência espanhola Europa Press.

O ministério acusou os Estados Unidos e "os seus satélites" de intensificarem as medidas contra a Coreia do Norte, que disse constituírem um "sério desafio" à segurança do país.

A declaração surgiu depois de vários aviões de reconhecimento da Força Aérea norte-americana terem sobrevoado a Península Coreana em várias ocasiões, no âmbito de um exercício conjunto com forças sul-coreanas e japonesas.

Pyongyang denunciou voos norte-americanos entre 6 e 9 de janeiro, para efetuar "trabalhos de espionagem contra a Coreia do Norte".

"As provocações políticas e militares dos Estados Unidos, testemunhadas dia após dia na Península Coreana, fazem com que um conflito militar seja uma possibilidade permanente", afirmou a diplomacia norte-coreana.

Pyongyang acusou os Estados Unidos e aliados de aumentar o perigo de um conflito armado e perturbar a estabilidade regional.

Tais provocações acrescentam "mais um fator de instabilidade à tensão crescente na Península Coreana e põem em evidência a existência do direito à autodefesa por parte da Coreia do Norte", afirmou.

Em manobras realizadas na quarta-feira na Península Coreana, os aliados usaram caças B-1B dos Estados Unidos, caças F-15K da Coreia do Sul e caças F-2 do Japão, segundo a agência sul-coreana Yonhap.

Num comentário separado também divulgado esta sexta-feira, a Coreia do Norte criticou o aumento do orçamento de defesa dos Estados Unidos em 2025.

A Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA), a agência oficial da Coreia do Norte, descreveu os Estados Unidos como o país "mais reacionário que adotou o anticomunismo como política estatal imutável", segundo a Yonhap.

"Trabalharemos mais arduamente este ano para construir um poderoso sistema de defesa nacional de autodefesa, que é a garantia fundamental para a proteção do povo e da soberania, e continuaremos a obter resultados significativos", acrescentou.