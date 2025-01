Israel. Ministro ultraconservador rejeita acordo com o Hamas e ameaça demitir-se

O ministro da Segurança Nacional de Israel, o ultraconservador Itamar Ben-Gvir, ameaça demitir-se se o Governo aprovar o acordo de cessar-fogo com o movimento palestiniano Hamas.



“O acordo que está a tomar forma é um acordo irresponsável”, afirmou Itamar Ben-Gvir, numa declaração televisiva.

O entendimento com o Hamas vai “apagar as conquistas da guerra”, com a retirada de setores estratégicos de Gaza e a libertação prevista de centenas de palestinianos que estão em prisões de Israel, argumenta o ministro.

“Se este acordo irresponsável for aprovado e implementado, nós, os membros do Poder Judaico, apresentaremos cartas de demissão ao primeiro-ministro”, disse Itamar Ben-Gvir.

O Governo israelita reúne-se esta sexta-feira para votar o acordo de cessar-fogo e de libertação de reféns com o movimento palestiniano Hamas.

A informação foi avançada por uma fonte oficial à agência France Press, horas depois de o entendimento ficar em risco de cair devido a exigências de última hora do Hamas, segundo o gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.