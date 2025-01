BAD-2. O 'cão de guerra' robótico pronto a combater pelo exército ucraniano

O Ministério do Interior da Ucrânia divulgou imagens que mostram o drone robótico não tripulado de alta tecnologia, o BAD-2, a trabalhar ao lado de um soldado ucraniano.

Estes drones robóticos são capazes de realizar reconhecimento em ambientes florestais e urbanos e podem também transportar mantimentos, incluindo munições e granadas, para as tropas, mesmo em locais obstruídos pelas forças inimigas.

O sistema está equipado com uma câmara de vídeo de alta definição e um termovisor, o que lhe permite operar eficazmente em diversas condições.

O BAD-2 é capaz de ser controlado remotamente a distâncias de mais de 2 quilómetros, proporcionando uma vantagem tática melhorada para as forças ucranianas em terra.

As autoridades ucranianas declararam que a principal função do drone seria auxiliar as unidades de operações especiais, como a divisão policial especial KORD, em missões de vigilância e reconhecimento.