Novo Presidente Moçambique faz minuto de silêncio pelas vítimas da violência e promete ouvir os jovens

Moçambique assistiu, esta quarta-feira, à investidura de Daniel Francisco Chapo como o quinto Presidente da República do país, após três meses de contestação e violência pós-eleitoral em todo o país, protestos que já levam um saldo de mais de 300 mortos e de 600 feridos, nos últimos meses.

A Praça da Independência, em Maputo, que acolhe as principais cerimónias oficiais, esteve vestida a rigor, porém vazia, devido ao forte contingente policial mobilizado para o local, incluindo as imediações do recinto.

Enquanto decorria a tomada de posse na capital de Moçambique, tiros, lágrimas e vozes de manifestantes chamando pelo líder da oposição Venâncio Mondlane ouviram-se pelas ruas de Maputo e de outras províncias.

Apesar da solenidade do evento, a ausência de diversos chefes de Estado convidados foi notória. Portugal esteve representado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel e apenas dois presidentes estrangeiros estiveram presentes, nomeadamente Cyril Rhamaposa, da África do Sul, e Umaro Sissoco Embaló, da Guiné-Bissau. Outros países optaram por enviar representantes — incluindo o Ruanda, com quem o antigo Presidente moçambicano Filipe Nyusi mantém boas relações, uma decisão entendida como um "cartão amarelo" à legitimidade de Daniel Chapo.

Num gesto simbólico, o novo Presidente de Moçambique iniciou o seu discurso com um minuto de silêncio pelas vítimas das manifestações contra os resultados eleitorais, do ciclone Chido e do terrorismo em Cabo Delgado.

“Este silêncio lembra-nos o peso da nossa responsabilidade, mas também a força imensa que temos enquanto nação”, referiu Daniel Chapo, que prometeu transformar os desafios do povo em resiliência e prosperidade.

O chefe de Estado, do partido Frelimo, prometeu continuar com o diálogo já iniciado com outras forças políticas e sociais, para que o país alcance a estabilidade política e social.