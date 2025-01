Nova tentativa para prender presidente deposto da Coreia do Sul

As forças de segurança estão a realizar, esta quarta-feira, uma nova tentativa para prender o presidente deposto da Coreia do Sul.

Yoon Suk Yeol está barricado na sua casa, em Seul, com centenas de apoiantes e e membros do Partido do Poder Popular a protestarem contra a operação policial.

Imagens divulgadas pelas agências internacionais mostram centenas de polícias a avançar, depois de terem conseguido transpor uma primeira barreira de apoiantes de Yoon Suk Yeol.

Na operação para executar o mandado de busca estão envolvidos 3.200 elementos das forças de segurança.

De acordo com a agência de notícias Yonhap, os inspetores detiveram nas últimas horas o atual o chefe do serviço de segurança da Presidência, Kim Sung-hoon, por bloquear a primeira tentativa para deter o presidente deposto, Yoon Suk Yeol.

Uma tentativa anterior de prisão, a 3 de janeiro, fracassou após um impasse de seis horas entre os investigadores e os agentes de segurança presidencial e guardas militares do presidente deposto.



Yoon foi deposto e está sob investigação criminal depois de decretar uma lei marcial de curta duração, a 3 de dezembro.

A prisão de um Presidente sul-coreano não tem precedentes na história do país.