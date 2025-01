Netanyahu agradece ajuda de Trump no acordo de cessar-fogo

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, telefonou aos presidentes norte-americanos, Joe Biden e a Donald Trump, a agradecer o acordo de cessar-fogo com o Hamas.

Netanyahu ligou ao Presidente eleito dos EUA e agradeceu a Donald Trump por ter contribuído para “pôr fim ao sofrimento de dezenas de reféns e das suas famílias”.

De acordo com um comunicado divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro de Israel, Netanyahu concordou em encontrar-se com Trump em breve em Washington.

O primeiro-ministro israelita também agradeceu ao Presidente cessante dos EUA, Joe Biden, pela ajuda no acordo de reféns.

O cessar-fogo entre Hamas e Israel está confirmado, começa no domingo 19 de janeiro e será dividido em três fases.

O anúncio foi feito nesta tarde de quarta-feira pelo primeiro-ministro do Qatar. Mohammed Al-Thani, um dos mediadores das negociações, esclareceu que a primeira fase será de 42 dias e, durante esse período, serão libertados 33 reféns pelo Hamas.