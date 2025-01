Marcelo e Governo saúdam cessar-fogo na Faixa de Gaza

Veja também:

O Presidente da República e o Governo de Portugal saúdam o acordo de cessar-fogo em Gaza, anunciado esta quarta pelos mediadores.

"Esta decisão abre a porta ao regresso dos reféns na posse do Hamas desde o fatídico ataque de 7 de outubro de 2023, assim como ao fim do sofrimento imenso da população palestina na Faixa de Gaza", afirma o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, numa mensagem publicada no site da Presidência.

Marcelo Rebelo de Sousa garante que "Portugal apoiará todos os esforços para fazer deste acordo uma realidade e estabilizar a situação na Faixa de Gaza e na região".