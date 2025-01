Famílias de reféns acolhem com "alegria e alívio" acordo de cessar-fogo em Gaza

As famílias dos reféns do movimento islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza acolheram hoje com "enorme alegria e alívio" o acordo de cessar-fogo no enclave, que prevê a libertação daqueles que ainda lá se encontram em cativeiro.

"É um importante passo em frente que nos aproxima do regresso de todos os reféns: os vivos, para reabilitação e os mortos, para um enterro adequado. Mas acompanha-nos uma profunda ansiedade e preocupação pela possibilidade de o acordo não ser cumprido na totalidade, deixando alguns reféns para trás", afirmou o Fórum das Famílias de Reféns num comunicado.

O cessar-fogo entre Hamas e Israel está confirmado, começa no domingo 19 de janeiro e será dividido em três fases.

O anúncio foi feito nesta tarde de quarta-feira pelo primeiro-ministro do Qatar.

Mohammed Al-Thani, um dos mediadores das negociações, esclareceu que a primeira fase será de 42 dias e, durante esse período, serão libertados 33 reféns pelo Hamas.