Espanha com recorde de 94 milhões de turistas estrangeiros em 2024

Espanha recebeu no ano passado 94 milhões de turistas estrangeiros, um recorde desde que há registos oficiais no país, revelou esta quarta-feira o Governo espanhol.

Em relação a 2023, o número de turistas internacionais em Espanha aumentou 10% no ano passado, enquanto os gastos que fizeram no país cresceram 16%, para 126 mil milhões de euros.

Estes números não são ainda finais porque os dados relativos a dezembro são uma estimativa, mas avançam já que 2024 foi "o melhor ano para o turismo em Espanha desde que há registos", realçou o Ministério da Indústria e Turismo, num comunicado.

O Governo espanhol destacou, por outro lado, algumas tendências do turismo internacional no ano passado, como o facto de continuar a aumentar o número de visitantes na designada "época alta do turismo", mas "a um ritmo inferior ao do resto de meses do ano".

Além disso, "cresceram significativamente e acima do mercado europeu" os números de turistas oriundos de "mercados de alto valor (como EUA, América Latina e Ásia)".

Numa conferência de imprensa em Madrid, o ministro da Indústria e Turismo de Espanha, Jordi Hereu, qualificou os números de 2024 relativos ao turismo internacional "espetaculares e muito positivos" e considerou de especial relevância que as receitas tenham aumentado mais do que o número de visitantes.

Espanha é o segundo país do mundo com mais turistas internacionais, a seguir a França, que em 2023 recebeu 98 milhões de visitantes, segundo dados das autoridades francesas.

No último ano, manifestações com milhares de pessoas encheram ruas de cidades nas regiões mais turísticas de Espanha em protesto contra o impacto nos preços da habitação que provoca o turismo.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, anunciou 12 medidas para aumentar a oferta de casas para arrendar e tentar controlar os preços da habitação, entre elas, mais impostos para o alojamento local e para a compra de casa por estrangeiros de países de fora da União Europeia.

Sánchez anunciou ainda mais meios para inspeções ao alojamento local e a deteção de fraudes neste setor.