Cessar-fogo terá três fases: Hamas vai entregar 33 reféns israelitas

O cessar-fogo entre Hamas e Israel está confirmado e será dividido em três fases. O anúncio foi feito nesta tarde de quarta-feira pelo primeiro-ministro do Qatar. Mohammed Al-Thani, um dos mediadores das negociações, esclareceu que a primeira fase será de 42 dias e, durante esse período, serão libertados 33 reféns pelo Hamas.

Em troca, Israel irá libertar um número ainda não determinado de prisioneiros palestinianos.

Durante esta primeira fase, as tropas israelitas irão retirar-se do terreno, em direção a Leste e para longe das populações, reagrupando-se ao longo das fronteiras de Gaza para se proceder à troca de reféns.

Está ainda prevista a entrada de ajuda humanitária em toda a área de Gaza e o início da reconstrução de infraestruturas fundamentais, como hospitais, que irão ter início assim que os primeiros reféns israelitas forem libertados.

"A segunda fase será negociada durante a implementação da primeira fase", explicou Al-Thani, dizendo que as nações árabes continuarão a trabalhar com as duas partes envolvidas para garantir que o acordo leva a uma paz de longa duração.

"A responsabilidade está agora com os dois lados do conflito", disse o primeiro-ministro do Qatar, que agradeceu a todos os parceiros regionais e internacionais pelo esforço na negociação deste acordo. "Esperamos que esta seja a última página desta guerra."