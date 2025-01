Centro e sul de Moçambique em alerta face a chuvas fortes

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inam) de Moçambique alertou esta quarta-feira para a ocorrência de chuvas moderadas a fortes nas próximas 24 horas em seis províncias do centro e sul do país.

As chuvas moderadas a fortes, acompanhadas de trovoadas, poderão ser registadas a partir do fim da tarde de hoje, com precipitação a variar entre 30 a 50 milímetros em 24 horas, indica o Inam, em comunicado.

O mesmo aviso identifica, no sul do país, como "áreas de risco", 11 distritos da província de Inhambane, oito da província de Maputo e 11 distritos de Gaza.

Face ao alerta, o Inam recomenda a "tomada de medidas de precaução e segurança".

No centro de Moçambique, Instituto Nacional de Meteorologia aponta para oito distritos da província de Sofala, nove de Manica e nove de Tete, incluindo a cidade capital da província.

Moçambique é considerado um dos países mais severamente afetados pelas alterações climáticas no mundo, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa, que decorre entre outubro e abril.

O período chuvoso de 2018/2019 foi dos mais severos de que há memória em Moçambique: 714 pessoas morreram, incluindo 648 vítimas dos ciclones Idai e Kenneth, dois dos maiores de sempre a atingir o país.

Já no primeiro trimestre do ano passado, as chuvas intensas e a passagem do ciclone Freddy provocaram 306 mortos, afetaram no país mais de 1,3 milhões de pessoas, destruíram 236 mil casas e 3.200 salas de aula, segundo dados oficiais do Governo.