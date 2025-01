Biden diz que "a luta em Gaza vai parar"

"Hoje é realmente uma boa tarde", declarou o Presidente dos EUA. Perante uma plateia de jornalistas, na Casa Branca, Joe Biden confirmou aquilo que já se desenhava há algumas horas: foi alcançado um acordo entre o Hamas e Israel. Um acordo "finalmente conseguido" depois de ter sido "desenhado em maio" e depois de "mais de 15 meses de conflito".

"Mais de 15 meses depois de ter começado o conflito com o brutal massacre do Hezbollah, mais de 15 meses de terror para os reféns, as suas famílias e os israelitas, mais de 15 meses de sofrimento para os inocentes de Gaza", começou por dizer Biden, assegurando que, agora, "a luta em Gaza vai parar e, brevemente, os reféns poderão voltar às suas casas e às suas famílias".

"Os elementos deste acordo foram desenhados em maio e apoiados por diversos países de todo o mundo. Está estruturado em três fases, sendo que a primeira durará seis meses e inclui um cessar-fogo completo", confirmou o Presidente norte-americano, replicando as explicações dadas minutos antes pelo primeiro-ministro do Qatar, mediador das negociações. O acordo inclui a libertação de reféns, sendo que os primeiros a serem recuperados serão "mulheres, idosos e feridos".

"Orgulho-me de anunciar que norte-americanos serão também libertados nesta primeira fase. Mal podemos esperar para lhes dar as boas-vindas a casa", adianta Biden. Em troca, Israel vai "libertar centenas de prisioneiros palestinianos", numa primeira fase em que, garante o Presidente dos EUA, os palestinianos deslocados "poderão regressar aos seus bairros em todas as áreas de Gaza" e os esforços humanitários serão reforçados.

"Durante as próximas seis semanas Israel irá negociar os detalhes para a fase 2, que representa um fim permanente da guerra. Deixem-me voltar a dizê-lo: é o fim permanente da guerra.

[Notícia atualizada às 19h34 de 15 de janeiro de 2025 para acrescentar mais detalhes do discurso de Joe Biden]