Vídeos mostram dezenas de corpos e de trabalhadores presos em mina na África do Sul

Quatro corpos foram também retirados da mina, disse o líder da comunidade local, Johannes Qankase, depois de uma equipa da agência noticiosa France-Presse (AFP) no local ter observado o transporte do que pareciam ser restos mortais embalados.

Pelo menos 11 pessoas, quatro das quais mortas, foram esta segunda-feira içadas à superfície da mina de ouro abandonada de Stilfontein, na África do Sul, onde centenas de mineiros ilegais, nomeadamente moçambicanos, estão presos desde novembro.

As imagens foram disponibilizadas por mineiros que saíram da mina de ouro na Província Noroeste, a 10 de janeiro, quando uma roldana foi colocada no fundo da galeria.

Os dois vídeos, verificados pela agência Reuters, foram obtidos pelo grupo sul-africano de direitos dos mineiros, Mining Affected Communities United in Action (MACUA).

Vídeos divulgados esta segunda-feira das profundezas de uma mina de ouro na África do Sul mostram dezenas de corpos e de homens em estado de fraqueza. No interior da mina estarão cerca de 400 mineiros ilegais.

"Foi-nos garantido que agora será mais rápido porque eles conhecem o caminho e sabem o que fazer. Por isso, esperamos que sejam muito mais rápidos", disse Mzukisi Jam aos meios de comunicação social no exterior do poço com quase dois quilómetros de profundidade.

Durante meses, o acesso a esta mina foi vedado no âmbito de uma operação policial destinada a prender centenas de 'zama zamas' ("aqueles que tentam" em zulu), como são chamados os mineiros ilegais, muitas vezes estrangeiros.

Para os encorajar a sair, o abastecimento do que parecia ser uma pequena cidade subterrânea foi restringido desde o início de novembro. Mas poucos mineiros ressurgiram, por estarem demasiado fracos, segundo a comunidade local, que vivia da economia informal em torno da mina.

Em 17 de dezembro, as autoridades sul-africanas anunciaram o repatriamento de 27 moçambicanos menores de idade, sem documentos, para o seu país, sendo que alguns tinham sido resgatados das minas de exploração ilegal em Stilfontein.

A exploração mineira ilegal é uma prática comum na África do Sul, com mineiros, por vezes menores de idade, a trabalhar em minas desativadas e abandonadas, principalmente na área da cidade de Joanesburgo e arredores.

O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, classificou os 'zama zamas' como "uma ameaça" à economia e à segurança.

Além dos riscos envolvidos, a exploração mineira ilegal afeta a economia sul-africana e resulta em enormes perdas de receitas tanto para o Governo como para a indústria mineira do país.

As autoridades estimam que cerca de 14.000 supostos mineiros ilegais já tenham sido detidos, em sete províncias do país, desde dezembro de 2023.