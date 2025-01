Rússia denuncia novo ataque da Ucrânia com mísseis ocidentais

Conversa

14 jan, 2025 Ucrânia

A russalhada devia estar à espera de bombardear indiscriminadamente a Ucrânia e não ter resposta na volta do correio. E não lançam mais mísseis balísticos Oreshnik, porque não os têm operacionais, que as sanções ocidentais, fazem com que faltem componentes eletrónicos para os tornar operacionais. E aqueles que não veem só as notícias da Lusa, fartam-se de ver objetivos russos a arder depois de atacados pela Ucrânia: essa conversa da Rússia que abateu todos os misseis, não passa disso mesmo, conversa.