Número de casos de cólera em Angola sobe para 283 e há 19 mortos

O número de casos de cólera notificados em Angola aumentou para 283, com 19 mortos desde o início do ano, anunciou esta terça-feira o Ministério da Saúde.

Os 19 novos casos em 24 horas foram notificados nos bairros Belo Monte, com seis, Pedreira, com quatro, Kikolo e Sequele com dois casos cada e nos bairros Paraíso, epicentro da doença, Vidrul, Rio Seco, Balumuka e Barra do Dande com um caso cada.

Pelo menos nove amostras de casos suspeitos estão em processamento, de acordo com o ministério.

Segundo o Boletim Informativo da Cólera, divulgado esta terça-feira, Angola contabiliza atualmente 283 casos da doença, sendo 129 homens e o restante mulheres, com idades compreendidas entre os 2 e os 73 anos.

As autoridades apelam à população para o cumprimento escrupuloso das medidas de prevenção, como a lavagem regular das mãos, ferver a água durante 20 minutos ou adicionar cinco gotas de lixívia em cada litro de água, lavar bem as frutas e legumes com água fervida ou tratada, entre outras.

A ministra da Saúde anunciou na segunda-feira a instalação de postos de reidratação e centros de tratamento da cólera nos bairros mais atingidos pela doença, apelando às famílias que procurem tratamento desde os primeiros sintomas.

Sílvia Lutucuta, que visitou o município de Cacuaco, em Luanda, epicentro de um surto de cólera em Angola, exortou as famílias a adotarem cuidados preventivos e tratar precocemente a doença para evitar mortes.