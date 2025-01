Ministro da Segurança israelita rejeita eventual acordo de tréguas com Hamas

O ministro israelita da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, apelou esta terça-feira aos aliados de extrema-direita para que ajudem a travar o eventual cessar-fogo em Gaza e o acordo de libertação de reféns que está a ser negociado no Qatar.

"Durante o ano passado, usando o nosso poder político, conseguimos impedir que este acordo fosse aprovado", disse o líder do partido ultranacionalista Poder numa mensagem que difundiu nas redes sociais.

Ben Gvir qualificou a proposta de trégua, que prevê a libertação gradual de reféns israelitas em troca de prisioneiros palestinianos em Israel, de "horrível" e uma "rendição" face ao Hamas.

Itamar Ben Gvir pediu ao ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, para que "informe o primeiro-ministro, de forma clara e firme, que se o acordo for aprovado" não resta outra saída a não ser a demissão.

Smotrich rejeitou na segunda-feira a proposta de tréguas que está a ser negociada no Qatar, mas não se comprometeu a abandonar o governo de coligação, tal como Ben Gvir lhe pede.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, reuniu-se com os dois ministros no sábado para tomar conhecimento formal da oposição a um acordo sobre os reféns.

Segundo o jornal israelita Walla, a equipa do presidente acredita que Ben Gvir abandonaria o governo se Israel aceitar um acordo com o Hamas, razão pela qual Netanyahu tenta convencer Smotrich a limitar-se a votar contra a proposta, sem abandonar a coligação, a fim de evitar eleições antecipadas.

Esta terça-feira, Ben Gvir reconheceu que a saída do partido Poder Judaico da coligação, por si só, não impediria a aplicação do acordo.

O ministro apelou ainda a Netanyahu para que impeça completamente a entrada de ajuda humanitária e de combustível, eletricidade e água em Gaza.

O enclave palestiniano enfrenta uma crise humanitária sem precedentes após mais de 15 meses de guerra.

Uma última ronda de negociações entre Israel e o Hamas sobre tréguas em Gaza deve realizar-se esta terça-feira no Qatar, disse à Agência France Presse (AFP) fonte próxima das negociações.

As conversações, a decorrer no Qatar, têm como objetivo pôr fim a 15 meses de guerra no enclave palestiniano.

"Uma última ronda de negociações deve ter lugar esta terça-feira em Doha", entre os chefes dos serviços secretos israelitas, os mediadores norte-americanos e o primeiro-ministro do Qatar, por um lado, e os mediadores e o movimento palestiniano Hamas, por outro.

A fonte que falou à France Presse, e que não quis ser identificada, acrescentou que o encontro pretende "finalizar os últimos pormenores do acordo".