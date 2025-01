Londres. Homem ataca mulheres e corta-lhes o cabelo

Em Sidcup, no sudeste de Londres, a polícia teve de aumentar o patrulhamento após relatos de um homem que se aproxima de mulheres na rua e lhes corta o cabelo.

De acordo com o jornal Daily Mail, o agressor já atacou cinco pessoas e pelo menos uma mulher foi “gravemente espancada”. No Facebook, uma publicação apela à cautela na zona. "A todas as mulheres e raparigas de Sidcup, tenham atenção: há um atacante em série que ataca mulheres de forma aleatória, pelas costas", é dito.

As autoridades policiais confirmaram ao jornal britânico estarem a a par das preocupações e que lhes tinha sido reportado um incidente, na semana passada, em que uma mulher relatou que o seu cabelo foi cortado por um homem na rua.

“Sabemos da existência de publicações sobre estes ataques, nas redes sociais. Estamos a trabalhar arduamente para tentar localizar um suspeito e os agentes locais estão encarregues de efetuar patrulhas de vigilância nestas áreas”, garantiu a polícia àquele jornal britânico.