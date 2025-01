Kate Middleton anuncia: “É um alívio estar em remissão"

A visita serviu para agradecer pessoalmente aos médicos os cuidados e apoio, mas também para assinalar o facto de se ter tornado patrona da unidade especializada em cancro , juntamente com o Príncipe William.

A princesa de Gales visitou, esta terça-feira, o Roya Marsden Hospital, no centro de Londres, onde realizou tratamentos contra o cancro , que terminaram em setembro. Há um ano, Kate Middleton foi submetida a sessões de quimioterapia preventiva, depois de uma cirurgia abdominal ter revelado a presença de um cancro não especificado.

Ao longo da visita, a princesa encontrou-se com doentes e funcionários e falou do seu próprio tratamento.

Kate partilhou com um doente que o impacto da doença na sua família tinha sido “muito, muito duro”.

A princesa de Gales aproveitou para agradecer a todos os que estiveram do seu lado. “Os meus sinceros agradecimentos vão para todos aqueles que, calmamente, caminharam ao lado do William e de mim. Não poderíamos ter pedido mais. Os cuidados e conselhos que recebemos ao longo do meu tempo como doente foram excepcionais”, acrescentou.

Também a diretora executiva do hospital agradeceu a visita. “Somos incrivelmente sortudos por receber o Patronato Real - é inspirador para o pessoal e para os doentes e permite-nos destacar o trabalho extraordinário que o nosso pessoal realiza todos os dias para os doentes e para as suas famílias”, afirmou Cally Palmer, diretora executiva do hospital.

A doença de Kate fez com que estivesse ausente dos deveres reais durante a grande parte do ano passado.