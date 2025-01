Biden retira Cuba da lista de apoiantes do terrorismo, Havana liberta prisioneiros

O Presidente cessante dos Estados Unidos, Joe Biden, vai retirar Cuba da lista de estados apoiantes do terrorismo e prepara-se para aliviar sanções, foi esta terça-feira anunciado.

O Governo de Havana também decidiu que vai libertar "gradualmente" 553 reclusos após conversações com o Vaticano, avançou o Presidente Miguel Diaz-Canel.



"Agradeço a todos aqueles que contribuíram para a decisão hoje anunciada pelos Estados Unidos de excluir Cuba da lista de Estados patrocinadores do terrorismo, que nunca deveria ter estado presente e que, juntamente com outras duas medidas adotadas, teve um custo elevado para o país e famílias cubanas", declarou o chefe de Estado cubano, numa mensagem publicada na rede social X (antigo Twitter).



Além de suspender a designação de Cuba pelos EUA como Estado patrocinador do terrorismo, Biden vai "rasgar" uma ordem tomada no primeiro mandato de Donald Trump na Casa Branca que restringia algumas transações financeiras com alguns militares e cubanos ligados ao governo, de acordo com um alto funcionário da administração citado pela agência Reuters.