Rússia e Irão vão assinar esta semana um acordo de parceria

A Rússia e o Irão vão assinar um acordo de parceria estratégica na sexta-feira, durante uma visita à Rússia do Presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, anunciou esta segunda-feira o Kremlin.

"No dia 17 de janeiro, [o chefe de Estado russo] Vladimir Putin vai reunir-se com o Presidente da República Islâmica do Irão, Massoud Pezeshkian", que vem à Rússia para uma visita oficial, informou a Presidência russa num comunicado.

Os dois Presidentes assinarão o acordo de parceria estratégica abrangente entre a Rússia e o Irão e farão declarações aos meios de comunicação social", acrescentou a nota à imprensa.

A Rússia e o Irão estão sujeitos a sanções internacionais que restringem o comércio, mas estabeleceram laços estreitos em vários setores, incluindo o militar.

O acordo abrange "a cooperação económica e comercial nas áreas da energia, ambiente e questões relacionadas com a defesa e a segurança", disse a embaixada iraniana na Rússia na rede social Telegram na semana passada.

O contorno exato do pacto ainda não ficou claro, mas Moscovo assinou um acordo com exatamente o mesmo nome com a Coreia do Norte no ano passado.

Este "tratado de parceria estratégica abrangente", ratificado pelos deputados russos em outubro passado, prevê em particular num dos seus artigos "ajuda militar imediata" em caso de agressão armada por países terceiros.

O ocidente viu isto como um risco de uma grande escalada no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que começou há quase três anos.

A Coreia do Norte é acusada por Kiev e pelo ocidente de enviar soldados para combater com o exército russo contra as forças ucranianas. Moscovo e Pyongyang não confirmaram nem desmentiram.

Teerão é também acusado pelo ocidente de fornecer 'drones' Shahed, explosivos e mísseis de curto alcance à Rússia, ajudando o exército russo na guerra contra a Ucrânia, acusações que são rejeitadas pelo Irão.

O último encontro entre Pezeshkian e Putin aconteceu em outubro, na cimeira dos BRICS em Kazan, na Rússia.

Na altura, o Presidente russo tinha mencionado uma próxima visita do seu homólogo iraniano para assinar este acordo de parceria, segundo o Kremlin.

A agência de notícias iraniana Tasnim tinha indicado no final de dezembro que esta viagem se realizaria no dia 17 de janeiro.

Vladimir Putin elogiou também em outubro os laços "amigáveis" entre Teerão e Moscovo, apelando à consolidação da "dinâmica positiva" em relação à cooperação económica.

A Rússia quer particularmente desenvolver um projeto de corredor logístico [ferroviário e marítimo] entre Moscovo, Baku e Teerão, num eixo norte-sul.

O Irão e a Rússia têm também em comum o facto de serem aliados do antigo Presidente sírio Bashar al-Assad, deposto em 08 de dezembro por uma ofensiva de uma coligação de rebeldes dominada por islamitas.