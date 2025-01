NATO diz que investir 2% do PIB em defesa "é insuficiente"

O secretário-geral na NATO considerou esta segunda-feira "insuficiente" que dois terços dos membros da Aliança Atlântica invistam mais de 2% do seu PIB em defesa, pedindo para se "gastar mais para impedir a guerra".

"Pelo menos dois terços já investem pelo menos 2% [do Produto Interno Bruto em defesa] e isso é bom, agradeço o esforço, mas, para ser honesto, 2% é insuficiente. Para a nossa segurança, precisamos de gastar consideravelmente mais de 2%", disse Mark Rutte no Parlamento Europeu (PE).

Perante a Comissão de Negócios Estrangeiros do PE, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) insistiu que é "preciso gastar mais, não para provocar a guerra, mas para impedi-la".

Rutte, que vai viajar hoje para a Finlândia para discutir a proteção das infraestruturas críticas dos países que integram a NATO, acrescentou que uma "defesa mais forte é a prioridade" do seu mandato.

No entanto, alertou, para concretizar esse desígnio é necessário "acabar com os entraves" entre os países da Aliança Atlântica para facilitar o investimento e reforçar a base industrial de defesa.