Deslizamentos no leste de Minas Gerais provoca 11 mortos

Só na freguesia de Betânia, o registo foi de 240 milímetros de precipitação durante a madrugada do dia 12 de janeiro. Este volume de chuva fez com que diversos córregos na cidade transbordassem.

A cidade já enfrenta problemas relacionados com as chuvas há semanas. Desde 17 de dezembro, a prefeitura municipal tem vindo a relatar os danos causados pelas precipitações, mas, segundo Gustavo Nunes, não era possível prever a magnitude do que aconteceu no domingo.