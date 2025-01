Corpo de fotógrafo brasileiro foi encontrado depois de um mês desaparecido

O fotógrafo brasileiro que estava desaparecido em França foi encontrado sem vida nas margens do rio Sena. O corpo foi localizado a 20 quilómetros do local onde se acreditava que teria caído. O Itamaraty confirmou a informação nesta sexta-feira.

"Ontem, 09/01, o Consulado-Geral do Brasil em Paris recebeu, com pesar, informação da polícia francesa sobre o falecimento do referido cidadão brasileiro. O Itamaraty, por intermédio do Consulado em Paris, está em contacto com os familiares e permanece à disposição para prestar assistência consular", lê-se, em comunicado.

Desaparecido desde o dia 26 de novembro, quando saiu do apartamento onde estava hospedado, Flávio de Castro Sousa foi encontrado no dia 4 de janeiro sem sinais de violência.

De acordo com Carolina Castro, prima do fotógrafo, a vítima foi vista em imagens de câmaras de segurança próximo de um local chamado Île aux Cygnes. No entanto, quando a câmara fez o movimento de 360º, Flávio deixou de ser visível.