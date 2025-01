Acordo de cessar-fogo em Gaza "à beira" de ser concluído, diz Biden

Os mediadores entregaram esta segunda-feira a Israel e ao movimento palestiniano Hamas um esboço final do acordo para acabar com a guerra na Faixa de Gaza, iniciada a 7 de outubro de 2023.

O documento foi apresentado após um avanço nas negociações que contaram com representantes de Joe Biden e com o Presidente eleito, Donald Trump, indicam fontes citadas pela agência Reuters.

Uma delegação do Hamas disse esta segunda-feira que as negociações de cessar-fogo em Gaza estão a progredir bem, afirmou o grupo em comunicado após uma reunião com o emir do Qatar.

Fonte oficial israelita confirma que as negociações estão numa fase avançada e que a libertação de 33 reféns em posse do Hamas fará parte do acordo.