Abusada desde os 13 anos, jovem indiana acusa 64 homens de violação

Uma jovem indiana de 18 anos acusa 64 homens de a terem violado durante mais de cinco anos.

Os acusados têm entre os 17 e os 47 anos e incluem vizinhos, amigos do pai e treinadores desportivos. Segundo a BBC, as autoridades já detiveram 28 pessoas relacionadas com o caso.

As violações terão começado quando a jovem tinha 13 anos e recebia fotografias obscenas de um vizinho. Anos mais tarde, aos 16 anos, a jovem voltou a ser violada pelo mesmo homem - que desta vez, a abusou sexualmente, filmou e partilhou o vídeo com outros homens, que viriam a violar a jovem, contou a polícia em declarações ao “The Indian Express”.

Nos últimos cinco anos, a jovem chegou a ser violada em grupo, pelo menos três vezes.

Para sua proteção, foi transferida para um abrigo. O caso foi denunciado a uma equipa de voluntários da Kerala Mahila Samakhya Society, depois de terem visitado a casa da jovem, no âmbito de um programa governamental.

A jovem pertence à comunidade Dalit, a mais baixa na hierarquia das castas hindus, por ser composta por pessoas excluídas do sistema. Apesar das leis que os protegem, enfrentam uma discriminação generalizada na Índia.

O preconceito contra pessoas desta comunidade faz com que seja menos provável que os crimes contra as mulheres Dalit sejam denunciados ou investigados.