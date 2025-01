Zelensky acusa primeiro-ministro eslovaco de "apostar por Moscovo"

O Presidente ucraniano acusou este domingo o primeiro-ministro eslovaco de "apostar por Moscovo" depois de Robert Fico ter afirmado na sexta-feira que Volodymyr Zelensky "anda pela Europa a pedir esmola".

"O problema real é que apostou por Moscovo, não no seu próprio país, não numa Europa unida e, certamente, não no bom senso. Desde o início era uma aposta perdida", disse Zelensky na rede social X, numa referência ao chefe do Governo eslovaco.

Para o Presidente ucraniano, "foi um erro evidente de Fico acreditar que as suas maquinações obscuras com Moscovo poderiam continuar para sempre".

Zelensky assegurou que Kiev ofereceu assistência à Eslováquia para se adaptar ao fim do trânsito de gás russo através da Ucrânia, mas que Robert Fico a recusou "com arrogância".

Na sexta-feira, o primeiro-ministro eslovaco disse que o Presidente da Ucrânia "anda pela Europa a pedir esmola".

"Não estou aqui para dar a mão ao Presidente Zelensky. Admito que às vezes estou farto dele", declarou Fico numa sessão parlamentar.

O líder do Governo eslovaco reagia à decisão de Zelensky de não renovar com a companhia de gás russa Gazprom o contrato de trânsito de gás pelo gasoduto Druzhba, privando a Eslováquia de combustível mais barato e de taxas de trânsito sobre o gás fornecido a países terceiros, no valor estimado de 500 milhões de euros anuais.

Rússia e Ucrânia estão em guerra há cerca de três anos desde que as tropas russas invadiram território ucraniano.