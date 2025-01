Sobe para 16 o número de mortos dos incêndios em Los Angeles

O incêndio de Palisades alastrou para nordeste, provocando novas evacuações nos bairros ricos de Brentwood e Bel Air, no sul da Califórnia.

O anterior balanço referia a existência de 11 mortes, mas as autoridades alertaram que o verdadeiro número de vítimas não será conhecido até que os investigadores consigam entrar nos bairros.

Num comunicado divulgado no seu portal no sábado à noite, o departamento acrescentou que outras cinco mortes foram causadas pelo incêndio de Pacific Palisades.

O Departamento de Medicina Legal do condado de Los Angeles disse que 11 das mortes foram causadas pelo incêndio de Eaton, um dos seis fogos ativos que estão a atingir a cidade.

O número de vítimas mortais dos incêndios florestais que afetam a cidade de Los Angeles , no sudoeste dos Estados Unidos, desde terça-feira, subiu para 16, disseram as autoridades.

A Guarda Nacional da Califórnia disponibilizou mil soldados para Los Angeles, incluindo 250 com capacidade de combate a incêndios, de acordo com as autoridades norte-americanas.

Mais de 100 mil pessoas permanecem sob ordens obrigatórias de evacuação.

Até ao momento, os incêndios florestais destruíram mais de 12 mil habitações e outros edifícios e queimaram 145 quilómetros quadrados.

O cônsul de Portugal em São Francisco, Filipe Ramalheira, disse no sábado à Lusa que não há portugueses identificados entre os desaparecidos, mas que ardeu pelo menos a casa de uma portuguesa.

As zonas afetadas pelos incêndios estão desde sexta-feira sob recolher obrigatório. Pelo menos 18 pessoas foram detidas por pilhagens, 15 delas na zona do incêndio de Eaton.

A empresa AccuWeather elevou na quinta-feira a estimativa dos danos e perdas económicas dos incêndios para entre 135 e 150 mil milhões de dólares (entre 131 e 146 mil milhões de euros).