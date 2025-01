Explosão faz seis mortos em restaurante na Chéquia

Seis pessoas morreram no sábado à noite, na cidade de Most, na Chéquia, em resultado da explosão de um aquecedor de gás num restaurante.



A explosão provocou ainda oito feridos (um em estado grave) e um incêndio no edifício, indicam os serviços de emergência.

Cerca de três dezenas de pessoas foram retiradas do restaurante e dos prédios vizinhos.

“De acordo com informações iniciais de testemunhas, um aquecedor tombou, causando um incêndio”, disse fonte dos bombeiros, citada pela agência Reuters.

O ministro do Interior, Vit Rakusan, confirma que o acidente terá sido causado por um aquecedor de gás que estava instalado no jardim do restaurante.