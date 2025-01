Zelensky anuncia captura de soldados norte-coreanos

Esta é a primeira vez que a Ucrânia anuncia a detenção com vida de militares da Coreia do Norte, que desde o outono estão a ajudar a Rússia na guerra contra Kiev.

“Tal como acontece com todos os prisioneiros de guerra, estes dois soldados norte-coreanos estão a receber a assistência médica necessária”, sublinha o Presidente ucraniano.

Os jornalistas vão ser autorizados a falar com os prisioneiros norte-coreanos, adiantou.

Os soldados da Coreia do Norte começaram a apoiar a Rússia na guerra contra a Ucrânia em outubro do ano passado. No terreno estarão cerca de 10 mil militares de Pyongyang.