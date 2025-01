Homens armados invadem acampamento do Movimento Sem Terra no Brasil e matam duas pessoas

Duas pessoas morreram e seis ficaram feridas no Brasil depois de dez homens armados terem invadido um acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no interior do Estado de São Paulo, informou a organização.

Segundo o MST, os homens entraram a disparar na noite de sexta-feira no acampamento Olga Benário, situado na localidade de Tremembé, no interior do Estado paulista, tendo assassinado o líder do acampamento e um militante de 28 anos e ferido seis outras pessoas.

Numa nota, o MST refere que o acampamento "enfrenta uma intensa disputa com a especulação imobiliária destinada ao turismo de ócio" e que "as famílias enfrentam constantes ameaças e coações" há vários anos.

"A ausência de políticas públicas efetivas por parte do Governo paulista deixa os territórios da reforma agrária em situação de vulnerabilidade", acusou o MST.

Em comunicado, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo indicou que a polícia está a investigar o caso e que um homem já foi abordado e acusado de posse ilegal de arma.

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Governo brasileiro, Paulo Teixeira, qualificou o incidente como "um delito muito grave" e instou a administração local a esclarecer o caso.