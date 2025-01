Caixas negras sem dados dos últimos minutos de desastre aéreo na Coreia do Sul

As caixas negras do avião da Jeju Air, que se despenhou na Coreia do Sul a 29 de dezembro, perderam a informação sobre os últimos quatro minutos do fatídico voo em que morreram 179 pessoas.



As conversas entre os pilotos no cockpit e informação sobre o voo perderam-se, avançou este sábado o Ministério dos Transportes da Coreia do Sul.

As autoridades vão agora investigar porque razão as caixas negras deixaram de gravar nos últimos quatro minutos da viagem, indica a mesma fonte.

O gravador de voz foi inicialmente analisado na Coreia do Sul e, quando se descobriu que faltavam dados, foi enviado para um laboratório do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA, indica o Ministério dos Transportes de Seul.