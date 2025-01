Von der Leyen esteve internada com pneumonia. Comissão Europeia não revelou

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, esteve hospitalizada durante a semana com pneumonia , avança o Politico esta sexta-feira. A dirigente tem estado doente com uma pneumonia grave, anunciada na semana passada, mas o internamento hospitalar ainda não era do conhecimento público.

A revelação surgiu devido a uma notícia da agência de notícias alemã, a DPA, que deu conta do internamento no Hospital Universitário de Hannover durante uma semana.

A situação está a ser descrita pelo jornal Politico, publicação sediada em Bruxelas, como uma forma de encobrimento, que revela procedimentos menos transparentes dos serviços da Comissão.

A doença obrigou Von der Leyen a cancelar todos os compromissos previstos para os primeiros quinze dias do ano, incluindo a participação no Seminário Diplomático, em Lisboa, e uma visita à Polónia, por ocasião do início da presidente polaca do Conselho da União Europeia.

Neste momento, Von der Leyen encontra-se a trabalhar e a recuperar na sua residência, em Hannover. A líder comunitária publicou no Instagram uma fotografia sua, com a legenda: ““Lar doce lar… de trabalho!”.