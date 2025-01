Supremo dos EUA deixa avançar sentença de Trump em caso com atriz pornográfica

Donald Trump poderia ser condenado até quatro anos de prisão, mas o juiz Juan Merchan indicou, no início de janeiro, que iria optar por uma modalidade "incondicional" que evita prisão, multas e penas condicionais, mas coloca uma condenação no cadastro de Trump.

A decisão, curta, estabelece que as "alegadas violações de prova" podem ser resolvidas num recurso normal, e que o "fardo que a sentença vai impor nas responsabilidades do Presidente-eleito é relativamente secundário à luz da intenção declarada do tribunal de impor uma sentença" sem pena de prisão "depois de uma breve audiência virtual".

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América recusou, esta quinta-feira, um pedido de Donald Trump para impedir a sentença, marcada para esta sexta-feira, do Presidente-eleito no caso em que foi considerado culpado de crimes financeiros para ocultar um pagamento de dinheiro à atriz pornográfica Stormy Daniels nas últimas semanas da campanha de 2016.

Os advogados de Trump argumentam que as provas utilizadas no julgamento de Manhattan violaram a decisão do Supremo Tribunal de 2023, que deu a Trump uma ampla imunidade contra processos por atos que tomou enquanto Presidente no seu primeiro mandato. No mínimo, disseram os advogados, a sentença deveria ser adiada enquanto os seus recursos sobre a questão da imunidade são julgados.

Os juízes em Nova Iorque concluíram que as condenações de Trump estavam relacionadas com questões pessoais e não com a questão presidencial oficial, que é o cerne da decisão do Supremo Tribunal. Os procuradores argumentam que as alegações de Trump não são suficientemente fortes para anular a sua condenação e que o seu recurso não deve congelar o caso porque trata de provas e não das acusações principais.

As acusações envolvem um alegado esquema para ocultar um pagamento de dinheiro à atriz pornográfica Stormy Daniels nas últimas semanas da campanha de Trump em 2016 para impedir que ela divulgasse as alegações de ter tido relações sexuais com o então empresário, anos antes.

Trump alega que a história é falsa e que não fez nada de errado. A sentença de Trump foi inicialmente marcada para 11 de julho passado e depois adiada duas vezes a pedido da defesa.