Portuguesa em Hollywood. "A água é das coisas que vai mais rápido nos supermercados"

A água que faltou nas bocas de incêndio em Los Angeles é, nesta altura, o bem de primeira necessidade mais procurado nos supermercados dos bairros mais sofisticados, como Hollywood.

É o que conta à Renascença Joana Pinto, uma portuguesa que trabalha há três anos numa empresa produtora de audiovisuais.

“A água é das coisas que vai mais rápido nos supermercados, porque água da torneira está contaminada com os fogos. Então, estamos a ser alertados para não beber água da torneira”, relata.

O avanço das chamas sobre Hollywood obrigou Joana a sair de casa e “só agora as pessoas começam a regressar”, depois de horas de pânico.

Esta portuguesa mora a cinco minutos da montanha de Runyon Canyon, mesmo às portas de Hollywood: “foi o tempo de pegar numa mala, pôr as coisas logo lá dentro - documentação, computador, coisas até de valor emocional, como fotografias - ir embora e deixar tudo para trás. E pensei: se perder as coisas, perdi e é começar tudo de novo”.

Tudo não passou de um susto, ao contrário do que aconteceu com outras pessoas que conhece. Em particular, um colega de trabalho que viu a sua casa arder em Pasadena.