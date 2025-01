Pepe Mujica anuncia: "Estou a morrer"

O antigo Presidente do Uruguai Pepe Mujica (2010-2015) revelou que decidiu não continuar os tratamentos a que estava a ser submetido desde abril de 2024 devido a um cancro.

"O cancro no meu esófago está a espalhar-se para o meu fígado. Não consigo detê-lo com nada. Porquê? Porque sou um homem velho e tenho duas doenças crónicas. Não posso fazer nem tratamentos bioquímicos nem uma cirurgia, porque o meu corpo não aguenta", disse Mujica numa entrevista ao jornal "Búsqueda".

Aos 89 anos, o político, que se tornou uma figura histórica pelo modo simples e carismático de liderar o país, pede que o deixem descansar nestes últimos momentos da sua vida e declarou que não quer mais dar entrevistas: "O meu ciclo acabou. Sinceramente, estou a morrer. E o guerreiro tem direito ao seu descanso."

Durante o seu mandato como chefe de Estado, optou por não viver no palácio presidencial e continuou a morar com a mulher, Lucía Topolansky, numa pequena quinta perto de Montevidéu, onde cultiva flores e hortaliças.

Com o anti-consumismo como bandeira, o Presidente doava grande parte do seu salário a programas sociais, ficando apenas com o necessário para a sua sobrevivência.

Este tipo de comportamento inspirou diversos livros,filmes e documentários, como "Pepe Mujica: Simplesmente humano" e "Os sonhos do Pepe: Movimento 2052".