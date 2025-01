Número de mortos em Los Angeles sobe para 10. Incêndios estão a devorar milhares de casas

O departamento sublinhou ainda que os "meios tradicionais de identificação", como as impressões digitais e a identificação visual, "podem não estar disponíveis" porque alguns corpos estão carbonizados.

"Todos os casos aguardam atualmente identificação e notificação aos familiares mais próximos", acrescenta-se no texto, divulgado na quinta-feira à noite.

Num comunicado, o Departamento de Medicina Legal do condado de Los Angeles disse ter sido "notificado de dez mortes relacionadas com incêndios".

Pelo menos dez pessoas morreram nos incêndios que estão a afetar a cidade de Los Angeles, no sudoeste dos Estados Unidos, desde terça-feira, de acordo com o mais recente balanço.

O xerife do Condado de Los Angeles, Robert Luna, disse numa conferência de imprensa que esperava que o número aumentasse.

No total, os incêndios florestais já destruíram mais de 117 quilómetros quadrados e mais de dez mil habitações e outros edifícios . Pelo menos 180 mil pessoas permanecem sob ordens obrigatórias de retirada das suas habitações.

Há cinco fogos ainda ativos

O presidente Joe Biden, que já declarou um grande desastre na terça-feira, prometeu que o governo reembolsaria 100% da recuperação nos próximos 180 dias. O financiamento serve para pagar pela remoção de entulhos e materiais perigosos, abrigos temporários e salários dos socorristas.

"Eu disse ao governador e às autoridades locais para não pouparem despesas para fazer o que for preciso para conter esses incêndios", disse Biden.

No total, cinco incêndios florestais lavram em Los Angeles, com o maior incêndio de Pacific Palisades apenas 6% controlado pelos bombeiros. Já os incêndio de Eaton e Kenneth estão totalmente descontrolados.

Também um incêndio que irrompeu na quinta-feira, perto de Calabasas, uma das cidades mais ricas dos EUA e lar de inúmeras celebridades, cresceu rapidamente.



Já as equipas de combate ao incêndio conseguiram controlar completamente o incêndio em Hollywood Hills, depois de as chamas ter atingido o topo da colina famosa com o letreiro icónico de Hollywood.