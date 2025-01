Nicolás Maduro toma posse para terceiro mandato presidencial

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, tomou esta sexta-feira posse para um terceiro mandato, apesar de a oposição reivindicar vitória nas eleições presidenciais de julho e após protestos no país sul-americano e no estrangeiro contra a repressão exercida pelo seu governo.

No longo discurso que se seguiu, perante a Assembleia Nacional (parlamento) controlada pelo partido no poder, Maduro não esqueceu uma referência àqueles que apelidou de traidores à pátria que - diz - atacam a Venezuela a partir do exterior.